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22:51 (мск), источник: PROUFU.ru

В ДТП на «пьяной дороге» в Уфе пострадали сразу три человека

Вчера, 23 февраля, вечером, вновь произошло серьезное ДТП на участке улицы Сельской Богородской, который водители прозвали «пьяной дорогой» из-за опасной колеи, спровоцировавшей уже немало аварий с жертвами.

На сей раз, по данным городского отделения ГИБДД, произошло столкновение двух автомобилей — Renault Sandero и Lada Granta. 25-летний водитель иномарки потерял управление автомобилем и врезался в отечественную легковушку, ехавшую по встречной полосе, за рулем которой находился 47-летний мужчина.

В итоге оказались травмированы три человека. Водитель Renault госпитализирован с переломами, а его 30-летняя пассажирка получила травму головы. Водитель Lada пострадало чуть меньше, но тоже обратился за медпомощью, а потом был отпущен домой.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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