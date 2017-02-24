В ДТП на «пьяной дороге» в Уфе пострадали сразу три человека
Вчера, 23 февраля, вечером, вновь произошло серьезное ДТП на участке улицы Сельской Богородской, который водители прозвали «пьяной дорогой»
Вчера, 23 февраля, вечером, вновь произошло серьезное ДТП на участке улицы Сельской Богородской, который водители прозвали «пьяной дорогой»
На сей раз, по данным городского отделения ГИБДД, произошло столкновение двух автомобилей — Renault Sandero и Lada Granta. 25-летний водитель иномарки потерял управление автомобилем и врезался в отечественную легковушку, ехавшую по встречной полосе, за рулем которой находился 47-летний мужчина.
В итоге оказались травмированы три человека. Водитель Renault госпитализирован с переломами, а его 30-летняя пассажирка получила травму головы. Водитель Lada пострадало чуть меньше, но тоже обратился за медпомощью, а потом был отпущен домой.
Обстоятельства происшедшего выясняются.