В ДТП на «пьяной дороге» в Уфе пострадали сразу три человека

На сей раз, по данным городского отделения ГИБДД, произошло столкновение двух автомобилей — Renault Sandero и Lada Granta. 25-летний водитель иномарки потерял управление автомобилем и врезался в отечественную легковушку, ехавшую по встречной полосе, за рулем которой находился 47-летний мужчина.

В итоге оказались травмированы три человека. Водитель Renault госпитализирован с переломами, а его 30-летняя пассажирка получила травму головы. Водитель Lada пострадало чуть меньше, но тоже обратился за медпомощью, а потом был отпущен домой.

Обстоятельства происшедшего выясняются.