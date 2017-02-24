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20:46 (мск), источник: Крым Press

Крымские следователи проводят проверку ЧП с перевернутой лодкой

Крымские следователи проводят проверку по факту ЧП с перевернувшейся у побережья в районе Мисхора лодкой.

Напомним, в ней находились трое рыбаков, из которых один погиб, второй выплыл на берег, а третий пропал без вести. К этому времени он не найден. Установлены личности всех троих рыбаков. Показания дал спасенный рыбак. О доследственной проверке сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета РФ в Крыму Евгения Беликова.

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