Крымские следователи проводят проверку ЧП с перевернутой лодкой

Напомним, в ней находились трое рыбаков, из которых один погиб, второй выплыл на берег, а третий пропал без вести. К этому времени он не найден. Установлены личности всех троих рыбаков. Показания дал спасенный рыбак. О доследственной проверке сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета РФ в Крыму Евгения Беликова.