В городе Высокое остановка общественного транспорта «выскочила» на проезжую часть
Двое брестчан попали на День защитников Отечества в ДТП в Высоком Каменецкого района.
Двое брестчан попали на День защитников Отечества в ДТП в Высоком Каменецкого района.
Пьяный водитель Фольксвагена въехал в остановку общественного транспорта на одной из центральных улиц города. Ни он, ни пассажир не пострадали.
ДТП случилось около 18.40 на улице Советской вчера, 23 февраля. Брестчанин 1966 года рождения ехал на немце на небезопасной скорости, уточняет
— Автомобиль получил механические повреждения. Установлено, что водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования участники происшествия отказались.
По факту проводится проверка. Составлены два административных протокола.