24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две пассажирки пострадали в ДТП с участием маршрутки в Логойском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома Олег Тюрин.

Первое ДТП произошло около 7.00 на 60-м км трассы Минск-Витебск. Столкнулись автомобиль «Пежо 206» под управлением женщины 1970 года рождения и маршрутное такси «Рено Мастер» под управлением мужчины того же года рождения. После столкновения маршрутка съехала в кювет. В результате две пассажирки микроавтобуса получили несерьезные травмы. Тем не менее их доставили в медучреждение для полного обследования и оказания необходимой помощи.

Другое ДТП произошло в 7.40. Житель Вилейского района 1956 года рождения за рулем микроавтобуса «Газель» на 47-м км автодороги Р-58 Минск-Калачи-Мядель съехал в кювет, транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП один пассажир получил травмы. По предварительной информации, у него незначительные повреждения. Пострадавший также был доставлен в медицинское учреждение для полного обследования.

Кроме того, ДТП произошло в Вилейском районе в 7.50 на 158-м км дороги Полоцк-Глубокое-граница Литвы. Молодой человек 1991 года рождения за рулем «Опеля» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пассажирка получила травмы и была госпитализирована.