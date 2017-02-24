Две пассажирки пострадали в ДТП с участием маршрутки в Логойском районе
Столкнулись автомобиль «Пежо 206» под управлением женщины 1970 года рождения и маршрутное такси «Рено Мастер» под управлением мужчины того же года рождения.
Столкнулись автомобиль «Пежо 206» под управлением женщины 1970 года рождения и маршрутное такси «Рено Мастер» под управлением мужчины того же года рождения.
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две пассажирки пострадали в ДТП с участием маршрутки в Логойском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома Олег Тюрин.
Первое ДТП произошло около 7.00 на 60-м км трассы
Другое ДТП произошло в 7.40. Житель Вилейского района 1956 года рождения за рулем микроавтобуса «Газель» на 47-м км автодороги Р-58
Кроме того, ДТП произошло в Вилейском районе в 7.50 на 158-м км дороги
По предварительной версии, эти ДТП стали возможны