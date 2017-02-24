Появилась съемка, как автомобиль с гробом застрял на трассе в Башкирии

Напомним, это случилось на днях в Аургазинском районе республики. Нам сообщили об этом вопиющем случае читатели, которые, правда, немного исказили информацию. После публикации в редакцию обратились жители Аургазинского района и внесли коррективы, которые, впрочем, не делают ситуацию менее жуткой.

«Дороги, и правда, там нету. Я из соседней деревни, гроб везли не в Тукаево, а в Андреевку, это от той деревни еще км 7−8. И он там простоял не 3 суток, а 1 сутки, его уже похоронили. Но дороги у нас так и нету. Сказали, завтра за весь день почистят дороги. Мы даже изолированы от больниц», — сообщила Марина Кузнецова.

«Я тоже живу в той деревне, там, на дороге, и мои родственники тоже застряли, — уточнила Радмилла Зарипова. — А что касается гроба, то там получилось так: машина ритуальных услуг не смогла проехать дальше, оставили гроб и уехали. Но там были сопровождающие с гробом. Они его перегрузили себе на крышу автомобиля».

В это время поблизости оказались подростки, возвращавшиеся из школы, которые сняли происходившее на телефоны и выставили в интернет. Причем на ролике видно, что на дороге застряли два легковых автомобиля, перевозивших гробы.