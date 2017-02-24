Росгвардия разыскивает стрелявшего по людям в Екатеринбурге

Ранее официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что злоумышленник в Екатеринбурге открыл стрельбу по мужчине и женщине, а затем бросил в них гранату. По его словам, свидетель происшествия, который в своем автомобиле ждал беременную супругу, увидел, как из подъезда дома выбежали мужчина и женщина, они пытались спрятаться. За ними из дома вышел мужчина крепкого телосложения, который открыл по паре стрельбу, предположительно, из травматического оружия, после чего бросил в оппонентов гранату, мужчина получил ранение в голову.

«Наши сотрудники были вызваны на место происшествия, однако задержать злоумышленника не удалось. В настоящее время ведется его розыск», — пояснили в пресс-службе.