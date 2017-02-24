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22:42 (мск), источник: РИА Новости

Росгвардия разыскивает стрелявшего по людям в Екатеринбурге

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Росгвардия проводит розыск неизвестного, стрелявшего по людям и подорвавшего гранату в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Ранее официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что злоумышленник в Екатеринбурге открыл стрельбу по мужчине и женщине, а затем бросил в них гранату. По его словам, свидетель происшествия, который в своем автомобиле ждал беременную супругу, увидел, как из подъезда дома выбежали мужчина и женщина, они пытались спрятаться. За ними из дома вышел мужчина крепкого телосложения, который открыл по паре стрельбу, предположительно, из травматического оружия, после чего бросил в оппонентов гранату, мужчина получил ранение в голову.

«Наши сотрудники были вызваны на место происшествия, однако задержать злоумышленника не удалось. В настоящее время ведется его розыск», — пояснили в пресс-службе.

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