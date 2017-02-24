В Киеве помощник нардепа Левченко получил огнестрельное ранение

«23 февраля 2017 года в Шевченковское управление полиции поступило сообщение от медиков, что в больницу с ранением ноги доставили 30-летнего мужчину. По его словам, телесные повреждения он получил от неизвестного во время конфликта», — говорится в сообщении.

Как потом установили правоохранители, на улице Лермонтовской между пострадавшим и другим мужчиной возникла ссора из-за того, что подозреваемый якобы намеренно повредил автомобиль оппонента, ударив по зеркалу заднего вида.

«Сначала между ними продолжалась словесная перепалка, а затем злоумышленник достал оружие (предварительно — травматического действия) — и произвел выстрелы. В результате пострадавший получил ранение ноги», — отметили в ведомстве.

Прохожие, которые стали свидетелями происшествия, вызвали «скорую» и сообщили об инциденте в полицию.

В настоящее время сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются розыскные мероприятия с целью установления и задержания правонарушителя.