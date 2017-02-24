Установлены личности погибших в Москве казахстанцев

Установлены личности двух погибших в Москве казахстанцев. Об этом со ссылкой на Посольство РК в России сообщает МИА «Казинформ».

«После появления в российских СМИ сообщения об обнаружении в автомобиле тел двух погибших граждан Казахстана, сотрудники Консульской службы Посольства РК в РФ незамедлительно выехали в ОВД ­Дмитровского района г­. Москва. Согласно информации правоохранительных органов, найденные тела ­принадлежат гражданам Республики Казахстан, уроженцам Мангистауской области Баркалову Алексею Руслановичу и Москалёву Виктору ­Николаевичу», — говорится в сообщении.