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19:22 (мск), источник: Informburo.kz

Установлены личности погибших в Москве казахстанцев

Сотрудники Консульской службы Посольства РК в России выехали в ОВД Дмитровского района Москвы для установления личностей погибших.

Источник: Informburo.kz

Установлены личности двух погибших в Москве казахстанцев. Об этом со ссылкой на Посольство РК в России сообщает МИА «Казинформ».

«После появления в российских СМИ сообщения об обнаружении в автомобиле тел двух погибших граждан Казахстана, сотрудники Консульской службы Посольства РК в РФ незамедлительно выехали в ОВД ­Дмитровского района г­. Москва. Согласно информации правоохранительных органов, найденные тела ­принадлежат гражданам Республики Казахстан, уроженцам Мангистауской области Баркалову Алексею Руслановичу и Москалёву Виктору ­Николаевичу», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, казахстанцы погибли от отравления угарным газом. Точная причина смерти будет установлена после ­судебно-медицинской экспертизы.

«Консульская служба Посольства РК в РФ держит данный вопрос на особом контроле. Родственникам погибших будет оказана необходимая консульско-правовая помощь», — сообщает агентство.

Двух казахстанцев обнаружили мёртвыми в Москве утром 24 февраля 2017 года. Погибшие — уроженцы Мангистауской области 1983 и 1997 годов рождения.

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