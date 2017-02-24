Установлены личности погибших в Москве казахстанцев
Сотрудники Консульской службы Посольства РК в России выехали в ОВД Дмитровского района Москвы для установления личностей погибших.
Сотрудники Консульской службы Посольства РК в России выехали в ОВД Дмитровского района Москвы для установления личностей погибших.
Установлены личности двух погибших в Москве казахстанцев. Об этом со ссылкой на Посольство РК в России сообщает МИА «Казинформ».
«После появления в российских СМИ сообщения об обнаружении в автомобиле тел двух погибших граждан Казахстана, сотрудники Консульской службы Посольства РК в РФ незамедлительно выехали в ОВД Дмитровского района г. Москва. Согласно информации правоохранительных органов, найденные тела принадлежат гражданам Республики Казахстан, уроженцам Мангистауской области Баркалову Алексею Руслановичу и Москалёву Виктору Николаевичу», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, казахстанцы погибли от отравления угарным газом. Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.
«Консульская служба Посольства РК в РФ держит данный вопрос на особом контроле. Родственникам погибших будет оказана необходимая
Двух казахстанцев обнаружили мёртвыми в Москве утром 24 февраля 2017 года. Погибшие — уроженцы Мангистауской области 1983 и 1997 годов рождения.