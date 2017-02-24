Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Савченко выполнила свое "первое" обещание: "Пришло время!"
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Это будет сюрпризом»: Рогозин о новейшем вертолете России
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
16Скончался Виталий Чуркин
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
18:43 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Из-за обстрелов в Авдеевке воду дают по часам — Малыхин

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин в эфире «ГС» заявил, что сотрудники Донецкой фильтростанции боятся выходить на работу, поэтому лишь с 27 февраля будут восстанавливать водоснабжение.

Источник: "РИА Новости" Украина

Из-за обстрела Донецкой фильтростанции без воды остались Авдеевка и часть Донецка.

По словам главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, на территории станции разорвались восемь снарядов. Повреждена труба, по которой подается хлор для очистки воды.

Также известно, что резервуары с хлором уцелели. Сообщается, что в результате обстрела был эвакуирован весь персонал фильтростанции.

Читайте также
Кучеренко: тариф на тепло для киевлян завышен в два раза минимум

Какова ситуация с водоснабжением, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

(текст публикуется на языке оригинала).

Чи дійсно на даний момент без води вся Авдіївка?

— Поки що в Авдіївці вода є. Але вона буда подаватися по годинах.

Звідки вода?

— Вода поступає від фільтрувальної станції до міста. В нас є наша ємкість, в якій накопичена певна кількість води. І ми можемо її роздавати по будинках.

Наскільки серйозні пошкодження?

— Фільтрувальна станція знаходиться в сірій зоні, вона не підконтрольна Авдіївці і взагалі українській стороні. Робітники, які виїжджають на фільтрувальну станцію, живуть на тій стороні.

З нашої сторони немає ніякої можливості провести ремонтні роботи?

— Ні. З нашої сторони ремонті роботи не можуть проводитися, тому що вона підконтрольна тій стороні.

Чи є інформація, що частина Донецька залишилася без води?

— Так. Ця станція подає воду як на Авдіївку, так і на велику частину Донецька.

Яка ситуація з обстрілами зараз?

— Зараз ми чуємо, що навколо міста іде бій, обстріл. В місто не влучають, але навколо чути вибухи.

Що з електропостачанням та опаленням в Авдіївці?

— З електропостачанням, опаленням все нормально.

Тобто не можна сказати, скільки триватиме ремонт?

— Так. Наскільки я знаю, в людей, що там працюють, є певні психологічні бар'єри, і вони зараз бояться виходити на роботу. З ними працюють і кажуть, що десь в понеділок будуть відновлювати водопостачання. Наскільки це правда, я не знаю.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире «ГС» высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Генсек ОБСЕ прокомментировал признание Россией документов ДНР и ЛНР
Белоруссия приняла решение по газовому спору с Россией
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
Минобороны ответило на критику по поводу копии Рейхстага
На МКС произошла утечка аммиака
Spiegel сообщил о слежке немецких спецслужб за журналистами
Определились соперники российских клубов в 1/8 Лиги Европы
В сети появилось видео с дымящимся iPhone 7 Plus
Спорт
Лига Европы: «Ростов» сыграет с «МЮ», «Краснодар» — с «Сельтой» Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь