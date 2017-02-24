Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
В Украине назвали условия по Крыму Москве
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Гузеева рассталась с мужем: признание звезды
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Это будет сюрпризом»: Рогозин о новейшем вертолете России
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10«День без иммигрантов»
16Скончался Виталий Чуркин
19:00 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В деле о тройном убийстве прокурор просит назначить исключительную меру наказания

Государственный обвинитель попросила суд назначить двум фигурантам уголовного дела о заказном убийстве на улице Алибегова в Минске исключительную меру наказания — смертную казнь.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Как сообщила sb.by пресс-секретарь, руководитель пресс-службы в Верховный суд Республики Беларусь Юлия Ляскова, 6 марта судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда огласит судебное постановление по уголовному делу в отношении 24-летнего Вячеслава Сухарко, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 207 УК, пп.6, 12 ч.2 ст. 139 УК, пп.1, 6,12, 15, 16 ч.2 ст. 139 УК, ст. 378 УК;.

В отношении 44-летнего Александра Жильникова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 16 и ч.3 ст. 207 УК, ч.6 ст. 16 и пп. 6, 12 ч.2 ст. 139 УК, ч.3 ст. 207 УК, пп.1, 6, 12, 15, 16 ч.2 ст. 139 УК, ст. 378 УК и в отношении 27-летней Алины Шульгановой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 13 и пп. 3, 6 и 7 ч.2 ст. 182 УК, ч.4 ст. 16 ч.3 ст. 147 УК.

Жильников и Сухарко обвиняются в тройном убийстве с особой жестокостью, а Шульганова проходит по делу как организатор и заказчик. 24 февраля в Минском городском суде продолжились прения сторон, а двое обвиняемых выступили с последним словом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ни себе ни людям
Белоруссия приняла решение по газовому спору с Россией
Трамп обвинил ФБР в неспособности защитить секретные данные
Минобороны ответило на критику по поводу копии Рейхстага
На МКС произошла утечка аммиака
Spiegel сообщил о слежке немецких спецслужб за иностранными СМИ
Определились соперники российских клубов в 1/8 Лиги Европы
В сети появилось видео с дымящимся iPhone 7 Plus
Спорт
Лига Европы: «Ростов» сыграет с «МЮ», «Краснодар» — с «Сельтой» Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь