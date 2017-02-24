В деле о тройном убийстве прокурор просит назначить исключительную меру наказания

Как сообщила sb.by пресс-секретарь, руководитель пресс-службы в Верховный суд Республики Беларусь Юлия Ляскова, 6 марта судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда огласит судебное постановление по уголовному делу в отношении 24-летнего Вячеслава Сухарко, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 207 УК, пп.6, 12 ч.2 ст. 139 УК, пп.1, 6,12, 15, 16 ч.2 ст. 139 УК, ст. 378 УК;.

В отношении 44-летнего Александра Жильникова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 16 и ч.3 ст. 207 УК, ч.6 ст. 16 и пп. 6, 12 ч.2 ст. 139 УК, ч.3 ст. 207 УК, пп.1, 6, 12, 15, 16 ч.2 ст. 139 УК, ст. 378 УК и в отношении 27-летней Алины Шульгановой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 13 и пп. 3, 6 и 7 ч.2 ст. 182 УК, ч.4 ст. 16 ч.3 ст. 147 УК.

Жильников и Сухарко обвиняются в тройном убийстве с особой жестокостью, а Шульганова проходит по делу как организатор и заказчик. 24 февраля в Минском городском суде продолжились прения сторон, а двое обвиняемых выступили с последним словом.