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18:44 (мск), источник: Аргументы и факты

В Москве ограбили секс-шоп

Налетчики, угрожая продавцу, похитили выручку и продукцию.

Источник: РИА "Новости"

В ГУ МВД по Москве РИА Новости рассказали, что сейчас полицейские разыскивают подозреваемых в ограблении интим-магазина на Мячковском бульваре.

По данным полиции, вечером в среду двое мужчин вошли в магазин и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, похитили из кассы более 12 тысяч рублей, сотовый телефон и продукцию.

Сумма ущерба составляет около 27 тысяч рублей. Налетчиков разыскивают, возбуждено уголовное дело.

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