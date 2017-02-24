В Москве ограбили секс-шоп

В ГУ МВД по Москве РИА Новости рассказали, что сейчас полицейские разыскивают подозреваемых в ограблении интим-магазина на Мячковском бульваре.

По данным полиции, вечером в среду двое мужчин вошли в магазин и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, похитили из кассы более 12 тысяч рублей, сотовый телефон и продукцию.

Сумма ущерба составляет около 27 тысяч рублей. Налетчиков разыскивают, возбуждено уголовное дело.