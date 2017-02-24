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19:13 (мск), источник: 112.ua

В Киеве по недостроенному дому выстрелили из гранатомета

На чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию.

Источник: 112.ua

На дачном массиве Осокорки в Дарницком районе Киева по недостроенному дому выстрелили из гранатомета. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В результате инцидента никто не пострадал. На чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию.

В недостроенном доме правоохранители обнаружили и изъяли хвостовик от патрона ручного гранатомета.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Закарпатской области из гранатомета обстреляли дом экс-главы ГУ МВД, в доме загорелась кровля.

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