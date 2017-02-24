В Киеве по недостроенному дому выстрелили из гранатомета
На чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию.
На чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию.
На дачном массиве Осокорки в Дарницком районе Киева по недостроенному дому выстрелили из гранатомета. Об этом сообщает
В результате инцидента никто не пострадал. На чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию.
В недостроенном доме правоохранители обнаружили и изъяли хвостовик от патрона ручного гранатомета.
Правоохранители начали уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Ранее в Закарпатской области из гранатомета обстреляли дом