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21:21 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани посетители ресторана устроили массовую драку

В полицию города поступило сообщение о массовой драке на улице Спартаковская, в которой, по предварительным данным, участвовало около 40 человек. Об этом сообщает «Эфир24».

Инцидент произошел между гостями ресторана, молодые люди в нетрезвом состоянии устроили драку на улице, затем продолжили потасовку в помещении заведения. В результате произошедшего в ресторане была поломана звуковая аппаратура и перебита вся посуда на столах.

Прибывшие на место полицейские задержали всех виновных — ими оказались пятеро друзей, которые при задержании улыбались и даже пытались шутить.

Виновным грозит уголовное наказание по статье «Хулиганство» и возмещение нанесенного им вреда ресторану.

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