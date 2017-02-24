В Казани посетители ресторана устроили массовую драку

Инцидент произошел между гостями ресторана, молодые люди в нетрезвом состоянии устроили драку на улице, затем продолжили потасовку в помещении заведения. В результате произошедшего в ресторане была поломана звуковая аппаратура и перебита вся посуда на столах.

Прибывшие на место полицейские задержали всех виновных — ими оказались пятеро друзей, которые при задержании улыбались и даже пытались шутить.

Виновным грозит уголовное наказание по статье «Хулиганство» и возмещение нанесенного им вреда ресторану.