Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
МИД Украины объяснил позицию в ситуации с заявлением по Чуркину
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Это будет сюрпризом»: Рогозин о новейшем вертолете России
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
20:35 (мск), источник: ИА REGNUM

Стрельба и взрыв гранаты в Екатеринбурге: подробности

Полиция завела уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после стрельбы и взрыва боевой гранаты возле автомобиля Chevrolet Lacetti на улице Стахановской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В результате ЧП только чудом никто не погиб. 35-летний мужчина был ранен в область щеки, предположительно из пистолета. К медикам он обратился самостоятельно. Его госпитализировали.

Говорить гражданин пока не в состоянии. Медики обследуют его и лечат.

Серьёзные повреждения получила иномарка. Водитель, который, находясь за рулём, ожидал свою супругу, не пострадал.

По одной из версий, конфликт возник в подъезде девятиэтажки, а затем переместился во двор. Сотрудники полиции проводят поквартирный обход дома. Также они опрашивают женщину, которая была вместе с пострадавшим.

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного оборота оружия и по факту хулиганства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло сегодня днём. Улица Стахановская находится в жилом районе Уралмаш.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Белоруссия приняла решение по газовому спору с Россией
Трамп пообещал досрочно начать строительство мексиканской стены
Минобороны ответило на критику по поводу копии Рейхстага
Французские активисты хотят выдвинуть Обаму в президенты страны
США отказались искать связь между штабом президента и Россией
Определились соперники российских клубов в 1/8 Лиги Европы
В сети появилось видео с дымящимся iPhone 7 Plus
Спорт
Лига Европы: «Ростов» сыграет с «МЮ», «Краснодар» — с «Сельтой» Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь