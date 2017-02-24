Стрельба и взрыв гранаты в Екатеринбурге: подробности

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после стрельбы и взрыва боевой гранаты возле автомобиля Chevrolet Lacetti на улице Стахановской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В результате ЧП только чудом никто не погиб. 35-летний мужчина был ранен в область щеки, предположительно из пистолета. К медикам он обратился самостоятельно. Его госпитализировали.

Говорить гражданин пока не в состоянии. Медики обследуют его и лечат.

Серьёзные повреждения получила иномарка. Водитель, который, находясь за рулём, ожидал свою супругу, не пострадал.

По одной из версий, конфликт возник в подъезде девятиэтажки, а затем переместился во двор. Сотрудники полиции проводят поквартирный обход дома. Также они опрашивают женщину, которая была вместе с пострадавшим.

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного оборота оружия и по факту хулиганства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло сегодня днём. Улица Стахановская находится в жилом районе Уралмаш.