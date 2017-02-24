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20:31 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове из-за разлива реки подтопило десятки частных подворий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев — РИА Новости, Иван Капустин. Подтопление нескольких десятков частных подворий и жилого дома произошло в селе Федосеевка Ростовской области в связи с повышением уровня воды в реке, сообщили РИА Новости в областном управлении МЧС.

Источник: РИА Новости

«В результате резкого потепления, таяния снега и выпадения дождевых осадков произошло повышение уровня воды в реке Загиста. В результате чего в населенном пункте Федосеевка Заветинского района произошло подтопление 40 частных подворий (в которых проживает 120 человек, из них 40 дети) и одного жилого дома (семья временно отселена)», — пояснили в МЧС.

На территории сельского поселения Федосеевка введен режим ЧС.

«В район ЧС направлены силы и средства в достаточном количестве от Главного управления МЧС России по Ростовской области, департамента по предупреждению и ликвидации ЧС и муниципальные спасательные службы. Проводится мониторинг обстановки с привлечением авиации МЧС России», — уточнили в МЧС.

На данный момент ситуация стабилизировалась и находится под контролем, информация уточняется.

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