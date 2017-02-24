В Ростове из-за разлива реки подтопило десятки частных подворий

«В результате резкого потепления, таяния снега и выпадения дождевых осадков произошло повышение уровня воды в реке Загиста. В результате чего в населенном пункте Федосеевка Заветинского района произошло подтопление 40 частных подворий (в которых проживает 120 человек, из них 40 дети) и одного жилого дома (семья временно отселена)», — пояснили в МЧС.

На территории сельского поселения Федосеевка введен режим ЧС.

«В район ЧС направлены силы и средства в достаточном количестве от Главного управления МЧС России по Ростовской области, департамента по предупреждению и ликвидации ЧС и муниципальные спасательные службы. Проводится мониторинг обстановки с привлечением авиации МЧС России», — уточнили в МЧС.

На данный момент ситуация стабилизировалась и находится под контролем, информация уточняется.