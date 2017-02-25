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06:05 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге предотвратили взрыв в ангаре с запчастями

В Петербурге при тушении ангара предотвращен взрыв. Из горящего здания пожарные вынесли несколько баков с топливом.

Источник: Reuters

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар произошел в микрорайоне Шушары, в здании по Московскому шоссе, 231. Там расположен магазин автозапчастей.

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Полыхал ангар площадью 600 квадратных метров, ситуацию осложняло то, что загорелся один бак с топливом. Дым от пожара был виден за несколько километров.

Когда огнеборцы смогли проникнуть внутрь помещения, то обнаружили, что в ангаре стоят еще несколько баков с горючими веществами. С огромной предосторожностью емкости были вынесены из здания.

Тушение пожара заняло два с половиной часа. Сейчас на месте работают дознаватели, жертв и пострадавших нет.

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