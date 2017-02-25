В Петербурге предотвратили взрыв в ангаре с запчастями
В Петербурге при тушении ангара предотвращен взрыв. Из горящего здания пожарные вынесли несколько баков с топливом.
В Петербурге при тушении ангара предотвращен взрыв. Из горящего здания пожарные вынесли несколько баков с топливом.
Как сообщает ГУ МЧС по
Полыхал ангар площадью 600 квадратных метров, ситуацию осложняло то, что загорелся один бак с топливом. Дым от пожара был виден за несколько километров.
Когда огнеборцы смогли проникнуть внутрь помещения, то обнаружили, что в ангаре стоят еще несколько баков с горючими веществами. С огромной предосторожностью емкости были вынесены из здания.
Тушение пожара заняло два с половиной часа. Сейчас на месте работают дознаватели, жертв и пострадавших нет.