В торговом центре в Уфе обрушилась часть крыши

Инцидент произошел около 20:00 по местному времени (18:00 мск).

По предварительным данным, крыша обрушилась из-за скопившегося снега в районе IKEA.

По предварительным данным, крыша обрушилась из-за скопившегося снега в районе IKEA.

Как сообщил представил МЧС по Башкирии «РИА Новостям», спасатели выехали в торговый центр «Мега» в Уфе, где произошло обрушение крыши.

«К сожалению, в настоящий момент официальной информации о том, что случилось в крупном торговом центре Уфы, пока нет», — рассказал собеседник агентства.

Уфимская «Комсомольская правда» сообщает, что в инциденте никто не пострадал.

«По громкой связи объявили, что магазины закрываются по техническим причинам. Всех попросили уйти. Что там произошло, непонятно», — цитирует издание одного из посетителей ТРК.