В торговом центре в Уфе обрушилась часть крыши
В торговом комплексе «Мега» в Уфе произошло частичное обрушение крыши, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой источник в экстренных службах Башкирии. Было эвакуировано несколько сотен покупателей.
В торговом комплексе «Мега» в Уфе произошло частичное обрушение крыши, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой источник в экстренных службах Башкирии. Было эвакуировано несколько сотен покупателей.
Инцидент произошел около 20:00 по местному времени (18:00 мск).
Как сообщил представил МЧС по Башкирии «РИА Новостям», спасатели выехали в торговый центр «Мега» в Уфе, где произошло обрушение крыши.
«К сожалению, в настоящий момент официальной информации о том, что случилось в крупном торговом центре Уфы, пока нет», — рассказал собеседник агентства.
Уфимская «Комсомольская правда» сообщает, что в инциденте никто не пострадал.
«По громкой связи объявили, что магазины закрываются по техническим причинам. Всех попросили уйти. Что там произошло, непонятно», — цитирует издание одного из посетителей ТРК.