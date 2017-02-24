На Уралмаше в Екатеринбурге прогремели выстрелы и взрыв

24 февраля в 14.30 возле автомобиля «Chevrolet Lacetti», стоявшего у дома по улице Стахановской, прогремели несколько выстрелов и взрыв. По предварительным данным, сработала ручная противопехотная граната РГД-5. В результате этого ЧП чудом никто не погиб.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, огнестрельное ранение, предположительно, из травматического пистолета в область щеки получил 35-летний мужчина по имени Александр. Он самостоятельно обратился за помощью в находящийся поблизости медицинский центр «Шанс» по улице Уральских рабочих, а оттуда его доставили в ГКБ-23, где госпитализировали. Говорить он пока не в состоянии.

Серьезные механические повреждения получила иномарка. Взрывной волной посекло ее кузов, пробило колесо, разбито стекло. Водитель машины 1977 года рождения, находившийся за рулем в ожидании супруги, к счастью не пострадал.

Органы внутренних дел уже нашли женщину, которая находилась вместе с потерпевшим. Ее доставили в райотдел и сейчас опрашивают на предмет выяснения более подробных и точных обстоятельств ЧП.

Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные проводят поквартирный обход девятиэтажки с целью установления возможных очевидцев и свидетелей, отрабатывают различные варианты случившегося — от бытового конфликта до криминальной ссоры.

По данному фату сотрудники полиции из подразделения дознания территориального ОВД возбудили уголовное дело.