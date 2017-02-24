В Уфе обрушилась крыша в торговом центре
Настоящим испытанием стал сегодняшний день для сотрудников торгового комплекса «МЕГА » в Уфе.
Настоящим испытанием стал сегодняшний день для сотрудников торгового комплекса «МЕГА » в Уфе.
Дважды за день здесь объявляли эвакуацию всех посетителей. Об этом «РГ» рассказала одна из сотрудниц комплекса Руфина Гарипова.
— Первый раз сигнал тревоги прозвучал в час дня, мы подумали, что учение. Около 20 часов всех попросили срочно покинуть помещение. Причин не объясняли, но мы слышали, что обвалилась крыша в районе магазина IKEA, — рассказала Руфина.
Официальную информацию в МЧС РБ пока не предоставляют, при этом факт частичной обрушении крыши подтвердили.
— Около 20 часов поступило сообщение об обрушении части кровли, после чего посетители были эвакуированы. Причины выясняются, — рассказали в