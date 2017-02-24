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22:33 (мск), источник: "Российская газета"

В Уфе обрушилась крыша в торговом центре

Настоящим испытанием стал сегодняшний день для сотрудников торгового комплекса «МЕГА » в Уфе.

Дважды за день здесь объявляли эвакуацию всех посетителей. Об этом «РГ» рассказала одна из сотрудниц комплекса Руфина Гарипова.

— Первый раз сигнал тревоги прозвучал в час дня, мы подумали, что учение. Около 20 часов всех попросили срочно покинуть помещение. Причин не объясняли, но мы слышали, что обвалилась крыша в районе магазина IKEA, — рассказала Руфина.

Официальную информацию в МЧС РБ пока не предоставляют, при этом факт частичной обрушении крыши подтвердили.

— Около 20 часов поступило сообщение об обрушении части кровли, после чего посетители были эвакуированы. Причины выясняются, — рассказали в пресс-службе МЧС РБ. По предварительным данным крыша в районе магазина IKEA обвалилась под тяжестью снега.

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