Уголовное дело возбуждено в Ульяновске по факту нападения пьяного мужчины на сотрудницу скорой помощи
Ульяновск. 24 февраля.
Ульяновск. 24 февраля.
По данным СУ СК России по Ульяновской области, ЧП произошло в Ульяновске 22 февраля 2017 года.
Бригада скорой помощи получила сигнал, что на улице Станкостроителей находится человек без сознания. Пожилого пьяного мужчину удалось привести в чувство, однако вместо благодарности последовала агрессия — пенсионер избил 22-летнюю
По факту получения травм возбуждено уголовное дело.
В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщалось ранее, нижегородец приговорен к 7 годам лишения свободы за избиение своего приятеля до смерти.