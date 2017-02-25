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11:52 (мск), источник: НТА-Приволжье

Уголовное дело возбуждено в Ульяновске по факту нападения пьяного мужчины на сотрудницу скорой помощи

Ульяновск. 24 февраля. НТА-Приволжье — Уголовное дело возбуждено в Ульяновске по факту нападения пьяного мужчины на сотрудницу скорой помощи.

По данным СУ СК России по Ульяновской области, ЧП произошло в Ульяновске 22 февраля 2017 года.

Бригада скорой помощи получила сигнал, что на улице Станкостроителей находится человек без сознания. Пожилого пьяного мужчину удалось привести в чувство, однако вместо благодарности последовала агрессия — пенсионер избил 22-летнюю девушку-фельдшера.

По факту получения травм возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось ранее, нижегородец приговорен к 7 годам лишения свободы за избиение своего приятеля до смерти.

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