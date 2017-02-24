Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
9 любопытных фактов о тестостероне
8 способов поклеить обои иначе
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Это будет сюрпризом»: Рогозин о новейшем вертолете России
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10«День без иммигрантов»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
22:30 (мск), источник: 112.ua

В одном из баров в центре Одессы трое мужчин устроили драку со стрельбой

Один из дебоширов задержан полицией, двоих с ранениями отправили в больницу.

Источник: 112.ua

В одном из баров в центре Одессы трое мужчин устроили драку со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба полиции охраны Нацполиции Украины.

Согласно сообщению, 24 февраля около 5:00 утра наряд полиции охраны получил сообщение от оператора пульта централизованной системы наблюдения о срабатывании кнопки тревожного вызова в баре, расположенном в центре города.

Приехав на вызов, сотрудники охраны увидели трех мужчин в состоянии алкогольного опьянения, которые устроили драку со стрельбой.

Один из дебоширов был задержан и передан следственно-оперативной группе Приморского отдела полиции Одессы. Им оказался 27-летний житель г. Балта Одесской области. Двух других 32-х и 23-летнего жителей г. Балта Одесской области с ранением живота и рубленой раной затылка каретой скорой помощи доставили в больницу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Количество обстрелов в зоне АТО увеличилось до 71, - Матюхин
США отказались искать связь между штабом президента и Россией
Трамп пообещал досрочно начать строительство мексиканской стены
ЕСПЧ обязал РФ дать ответ об освобождении Дадина до 27 февраля
Французские активисты хотят выдвинуть Обаму в президенты страны
Минобороны ответило на критику по поводу макета Рейхстага
Определились соперники российских клубов в 1/8 Лиги Европы
В сети появилось видео с дымящимся iPhone 7 Plus
Спорт
Лига Европы: «Ростов» сыграет с «МЮ», «Краснодар» — с «Сельтой» Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь