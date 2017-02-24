В одном из баров в центре Одессы трое мужчин устроили драку со стрельбой
Один из дебоширов задержан полицией, двоих с ранениями отправили в больницу.
Один из дебоширов задержан полицией, двоих с ранениями отправили в больницу.
В одном из баров в центре Одессы трое мужчин устроили драку со стрельбой. Об этом сообщает
Согласно сообщению, 24 февраля около 5:00 утра наряд полиции охраны получил сообщение от оператора пульта централизованной системы наблюдения о срабатывании кнопки тревожного вызова в баре, расположенном в центре города.
Приехав на вызов, сотрудники охраны увидели трех мужчин в состоянии алкогольного опьянения, которые устроили драку со стрельбой.
Один из дебоширов был задержан и передан