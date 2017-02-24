В Уфе загорелась АЗС
Вчера, 24 февраля, примерно в 22.30 начался сильнейший пожар на АЗС в северной части Уфы. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Вчера, 24 февраля, примерно в 22.30 начался сильнейший пожар на АЗС в северной части Уфы. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Известно, что горит АЗС на улице Интернациональной. Пожаром охвачена большая территория, к месту пожара съехалось большое количество пожарных спецмашин.
Обстоятельства и причины происшедшего выясняются. ProUfu.ru будет следить за развитием событий.
В группе БАШдтп сообщают: «Сгорел полностью автосервис, Интернациональная 52».