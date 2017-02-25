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11:32 (мск), источник: АиФ Крым

В Севастополе парень и девушка попытались угнать такси

В Севастополе 21-летний местный житель и его 22-летняя подруга попытались угнать автомобиль такси. Об инциденте рассказали в пресс-службе УМВД по городу.

Источник: Аргументы и факты

По информации правоохранителей, молодые люди сами вызвали такси. Когда водитель привез их в пункт назначения и назвал сумму за поездку, девушка начала оскорблять его и угрожать ему расправой. Таксист вышел из машины, а юноша-пассажир сел за руль и попытался скрыться. Правда, далеко уехать угонщики не смогли: молодой человек потерял управление и въехал в стену жилого дома.

Парня и девушку задержали полицейские. Причину своего поступка они объяснить не смогли. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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