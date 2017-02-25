В Севастополе парень и девушка попытались угнать такси
В Севастополе 21-летний местный житель и его 22-летняя подруга попытались угнать автомобиль такси. Об инциденте рассказали в
В Севастополе 21-летний местный житель и его 22-летняя подруга попытались угнать автомобиль такси. Об инциденте рассказали в
По информации правоохранителей, молодые люди сами вызвали такси. Когда водитель привез их в пункт назначения и назвал сумму за поездку, девушка начала оскорблять его и угрожать ему расправой. Таксист вышел из машины, а
Парня и девушку задержали полицейские. Причину своего поступка они объяснить не смогли. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».