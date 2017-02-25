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11:09 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже задержали мужчину, ранившего ночью ножом посетителя кафе

В Воронеже на днях полицейские задержали подозреваемого, которого разыскивали 4 года.

Источник: Новости Воронежа

Еще в феврале 2013 года в дежурную часть поступило сообщение от медиков больницы скорой помощи. Они рассказали, что к ним привезли 22-летнего парня с ножевыми ранениями.

На место выехала группа оперативников. Они выяснили, что ЧП произошло ночью в кафе на улице Морозова. Между потерпевшим и неизвестным мужчиной произошел конфликт. Злоумышленник нанес ему три удара ножом в грудь и брюшную полость. После этого он скрылся. Найти подозреваемого удалось только недавно в квартире на улице Менделеева у своих знакомых.
«В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что скрывался все это время на территории одной их республик Средней Азии у своих родственников», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

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