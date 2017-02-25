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00:52 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Полиция задержала администраторов «групп смерти» в соцсетях

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух администраторов «групп смерти» в социальных сетях.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух администраторов «групп смерти» в социальных сетях, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

Напомним, за последние месяцы в Украине участились случаи подростковых самоубийств после «игры» в «группах смерти», ставших уже довольно популярными. Такие случаи зафиксированы в Мариуполе, Ужгороде, Херсонской области, Ивано-Франковске. Так, модераторы «групп смерти» часто сами находят подростков, которые уже и так страдают от депрессии и не скрывают своих суицидальных настроений на странице «Вконтакте», а потом начинают жесткое и манипулятивное психологическое воздействие на подростков.

«Они дают показания, что экспериментировали с сознанием людей», — цитирует Князева «Громадське».

Сообщается, что у Князева был запланирован эфир, однако он был перенесен, так как глава Нацполиции поехал на задержание.

Как отметил Князев, на данный момент проводятся «мероприятия по задержанию и допросу администраторов групп «Синих китов» и «Розовых Фей».

Также был проведен ряд обысков, ведутся консультации с Генеральной прокуратурой.

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