В китайском отеле произошел пожар, в здании заблокированы люди
ПЕКИН, 25 фев — РИА Новости, Иван Булатов. Пожар произошел в субботу утром в одном из отелей в провинции Цзянси на
ПЕКИН, 25 фев — РИА Новости, Иван Булатов. Пожар произошел в субботу утром в одном из отелей в провинции Цзянси на
Сообщается, что пожар произошел в отеле в городе Наньчан.
В настоящий момент на место прибыли пожарные расчеты. По данным агентства, возгорание началось на втором этаже здания во время ремонтных работ.
Информации о точном количестве людей, которые могут находиться внутри здания, нет. Других подробностей не сообщается. Однако агентство отмечает, что на этаже, где началось возгорание, могли находиться более 10 рабочих.