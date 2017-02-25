Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
В Кремле рассказали о реакции Путина на новость о смерти Чуркина
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Это будет сюрпризом»: Рогозин о новейшем вертолете России
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
10«День без иммигрантов»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
05:50 (мск), источник: РИА Новости

В китайском отеле произошел пожар, в здании заблокированы люди

ПЕКИН, 25 фев — РИА Новости, Иван Булатов. Пожар произошел в субботу утром в одном из отелей в провинции Цзянси на юго-востоке КНР, в отеле заблокированы люди, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что пожар произошел в отеле в городе Наньчан.

В настоящий момент на место прибыли пожарные расчеты. По данным агентства, возгорание началось на втором этаже здания во время ремонтных работ.

Информации о точном количестве людей, которые могут находиться внутри здания, нет. Других подробностей не сообщается. Однако агентство отмечает, что на этаже, где началось возгорание, могли находиться более 10 рабочих.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Генсек ОБСЕ прокомментировал признание Россией документов ДНР и ЛНР
США отказались искать связь между штабом президента и Россией
CNN, NYT и Politico не пустили на брифинг в Белом доме
ЕСПЧ обязал Россию ответить по освобождению Дадина до 27 февраля
Британия поможет искать взрывчатые вещества на борту Качиньского
СМИ заявили об обеспокоенности властей Чехии за жизнь посла КНДР
Венесуэла потеряла право голоса на Генассамблее ООН из-за долгов
Более 10 человек погибли при столкновении автобусов в Аргентине
Спорт
Лига Европы: «Ростов» сыграет с «МЮ», «Краснодар» — с «Сельтой» Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь