В Ростовской области семейная пара сгорела во сне
В Ростовской области сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ устанавливают обстоятельства смерти семейной пары из Зернограда.
В Ростовской области сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ устанавливают обстоятельства смерти семейной пары из Зернограда.
Тела 75-летнего мужчины и его 77-летней супруги были обнаружены спасателями после тушения пожара в одном из частных домов.
Как сообщили «РГ» в
— В ходе осмотра места происшествия
Назначено проведение