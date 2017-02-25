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10:40 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростовской области семейная пара сгорела во сне

В Ростовской области сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ устанавливают обстоятельства смерти семейной пары из Зернограда.

Тела 75-летнего мужчины и его 77-летней супруги были обнаружены спасателями после тушения пожара в одном из частных домов.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе СКР, трагедия произошла поздно вечером 24 февраля в частном домовладении, расположенном по улице Победы. На пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании. Прибывшие по тревоге пожарные расчеты потушили пламя и разбирая завалы обнаружили тела двух человек.

— В ходе осмотра места происшествия каких-либо видимых телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти мужчины и женщины, не установлено. Предварительной причиной пожара является короткое замыкание в электропроводке домовладения, — сообщили «РГ» в пресс-службе ведомства.

Назначено проведение судебно-медицинского исследования. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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