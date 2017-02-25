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10:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Два уголовных дела на «Амурское пароходство» возбудили в Хабаровске

Руководство предприятия обвиняют в неуплату таможенных платежей свыше 5,2 млн рублей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 февраля, AmurMedia.

В Хабаровске по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждены два уголовных дела за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ДВТП.

Установлено, что ОАО «Амурское пароходство» в марте и июне 2015 года провело за границей плановый ремонт двух судов «Омский-114» и «Капитан Болдырев».

По прибытию транспортных средств на территорию Российской Федерации компания-судовладелец не задекларировала произведенный ремонт в таможенном органе, что повлекло неуплату таможенных платежей в размере свыше 5,2 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки Хабаровская таможня возбудила два уголовных дела по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

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