Два уголовных дела на «Амурское пароходство» возбудили в Хабаровске

Хабаровск, 25 февраля, AmurMedia.

В Хабаровске по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждены два уголовных дела за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ДВТП.

Установлено, что ОАО «Амурское пароходство» в марте и июне 2015 года провело за границей плановый ремонт двух судов «Омский-114» и «Капитан Болдырев».

По прибытию транспортных средств на территорию Российской Федерации компания-судовладелец не задекларировала произведенный ремонт в таможенном органе, что повлекло неуплату таможенных платежей в размере свыше 5,2 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки Хабаровская таможня возбудила два уголовных дела по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.