Два уголовных дела на «Амурское пароходство» возбудили в Хабаровске
Руководство предприятия обвиняют в неуплату таможенных платежей свыше 5,2 млн рублей.
Руководство предприятия обвиняют в неуплату таможенных платежей свыше 5,2 млн рублей.
Хабаровск, 25 февраля, AmurMedia.
В Хабаровске по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждены два уголовных дела за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, сообщили ИА AmurMedia в
Установлено, что ОАО «Амурское пароходство» в марте и июне 2015 года провело за границей плановый ремонт двух судов «Омский-114» и «Капитан Болдырев».
По прибытию транспортных средств на территорию Российской Федерации
По материалам прокурорской проверки Хабаровская таможня возбудила два уголовных дела по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.