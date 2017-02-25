В центре Красноярска Nissan протаранил недавно купленный Porsсhe

Все произошедшее зафиксировала камера уличного наблюдения. Видео опубликовано в паблике «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла в минувшую пятницу, 24 февраля, на перекрестке пр. Мира и ул. Горького. На видео запечатлен момент, когда автомобиль Porsche начинает движение по пр. Мира после того, как на светофоре загорается разрешающий сигнал. На середине перекрестка на большой скорости в него врезается Nissan.

Porsche лишился бампера и получил небольшие повреждения крыла и капота, а у Nissan вмятины на правом боку автомобиля. Как сообщают очевидцы, ставшие свидетелями оформления ДТП, хозяева Porsche признавались, что купили авто 2 дня назад.

Пострадавших в этом происшествии нет.