В Красноярске мужчина присвоил Ауди и продал его
Красноярские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в присвоении автомобиля.
Красноярские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в присвоении автомобиля.
Об инциденте в дежурную часть сообщила владелица авто. Она разъяснила, что с мужчиной они устно договорились о постепенной выплате стоимости «Ауди», и она передала ему машину и документы на неё.
Однако, мужчина вскоре перестал отвечать на звонки. Полицейские выяснили, что он, получив документы на машину, подделал договор
По заведенному уголовному делу мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.