В Красноярске мужчина присвоил Ауди и продал его

Об инциденте в дежурную часть сообщила владелица авто. Она разъяснила, что с мужчиной они устно договорились о постепенной выплате стоимости «Ауди», и она передала ему машину и документы на неё.

Однако, мужчина вскоре перестал отвечать на звонки. Полицейские выяснили, что он, получив документы на машину, подделал договор купли-продажи и реализовал иномарку на авторынке, присвоив вырученные деньги в сумме 200 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, авто вернули хозяйке.

По заведенному уголовному делу мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.