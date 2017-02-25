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07:12 (мск), источник: 365info.kz

Водитель пытался скрыться с места ДТП в Алматы

В ночь с 24 на 25 февраля девушка пострадала в аварии по вине предположительно пьяного водителя.

Источник: 365info.kz

Авария произошла на Саина южнее улицы Толе би у въезда в тоннель развязки. «Тойота Естима» двигалась по Саина вверх, летевший на большой скорости «Мерседес» тоже следовал на юг. Как рассказывают очевидцы, «Мерседес» ударил «Естиму» сзади, от чего «Тойота» влетела в стену тоннеля.

В результате машина получила серьезные повреждения как спереди, так и сзади. В ней сидели мужчина и женщина — супруги.

Девушке стала плохо, врачи подъехавшей скорой оказали ей помощь. Однако серьезных травм у пассажирки «Тойоты», к счастью, не было, и от госпитализации она отказалась. «Мерседес» же после удара проехал еще какое-то расстояние. Возможно, пытался скрыться с места аварии.

Затем авто остановилось, водитель, который вел себя неадекватно и раскачивался из стороны в стороны, попытался поймать такси. Его задержали очевидцы аварии.

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