Водитель пытался скрыться с места ДТП в Алматы

Авария произошла на Саина южнее улицы Толе би у въезда в тоннель развязки. «Тойота Естима» двигалась по Саина вверх, летевший на большой скорости «Мерседес» тоже следовал на юг. Как рассказывают очевидцы, «Мерседес» ударил «Естиму» сзади, от чего «Тойота» влетела в стену тоннеля.

В результате машина получила серьезные повреждения как спереди, так и сзади. В ней сидели мужчина и женщина — супруги.



Девушке стала плохо, врачи подъехавшей скорой оказали ей помощь. Однако серьезных травм у пассажирки «Тойоты», к счастью, не было, и от госпитализации она отказалась. «Мерседес» же после удара проехал еще какое-то расстояние. Возможно, пытался скрыться с места аварии.



Затем авто остановилось, водитель, который вел себя неадекватно и раскачивался из стороны в стороны, попытался поймать такси. Его задержали очевидцы аварии.