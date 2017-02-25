В степи Мангистауской области обнаружили еще одного тюленя

Видео с животным появилось в социальных сетях. Сообщается, что детеныша тюленя нашел в степи недалеко от месторождения Каражанбас житель Мангистау. Автор рассказал, что видеоролик был снят в 30 километрах от моря. В комментарии пользователь связывает такое поведение тюленей с загрязнением Каспия и выбросом сероводорода. Такую же версию выдвинул и председатель экологического союза «Табигат» Мэлс Елеусизов.

«Вероятнее всего, идет сильное загрязнение моря, тюлени начинают искать себе новое место жительства за его пределами. Это страшное явление, впервые слышу, чтобы тюлени так далеко уходили от воды. Не от хорошей жизни они уходят, однозначно, у них среда обитания нарушена. В море не только выбросы сероводорода, из Волги и Урала в Каспий попадают различные отходы», — считает Мэлс Елеусизов.

В отделе рыбного хозяйства территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области отметили, что совместно с департаментом экологии региона они сейчас проводят проверку. Результаты озвучат позднее.