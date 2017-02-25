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07:29 (мск), источник: Tengrinews

В степи Мангистауской области обнаружили еще одного тюленя

В Мангистауской области инициирована проверка уполномоченных органов.

Источник: Tengrinews

В Мангистауской степи обнаружен еще один тюлень, сообщает Lada.kz.

Видео с животным появилось в социальных сетях. Сообщается, что детеныша тюленя нашел в степи недалеко от месторождения Каражанбас житель Мангистау. Автор рассказал, что видеоролик был снят в 30 километрах от моря. В комментарии пользователь связывает такое поведение тюленей с загрязнением Каспия и выбросом сероводорода. Такую же версию выдвинул и председатель экологического союза «Табигат» Мэлс Елеусизов.

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«Вероятнее всего, идет сильное загрязнение моря, тюлени начинают искать себе новое место жительства за его пределами. Это страшное явление, впервые слышу, чтобы тюлени так далеко уходили от воды. Не от хорошей жизни они уходят, однозначно, у них среда обитания нарушена. В море не только выбросы сероводорода, из Волги и Урала в Каспий попадают различные отходы», — считает Мэлс Елеусизов.

В отделе рыбного хозяйства территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области отметили, что совместно с департаментом экологии региона они сейчас проводят проверку. Результаты озвучат позднее.

«Наши специалисты находятся на месте и проводят мониторинг прибрежной зоны около месторождений Каражанбас, Каламкас, СПК Арман и Северные Бузачи. К нам прибудут специалисты из научного института, вместе с ними будем разбираться — почему и из-за чего тюлени так себя ведут. Экологи возьмут пробы воды и почвы. Мы склоняемся к версии, что это один и тот же детеныш тюленя, которого оставила самка. Брошенные детеныши, в основном, идут по направлению к солнцу, теряют ориентацию. Самки уходят кормиться», — отметили в ведомстве.

Несколько дней назад двух млекопитающих обнаружили на трассе Каражанбас-Каламкас и на месторождении Северные Бузачи. Специалисты Института гидробиологии и экологии Казахстана опровергли версию о загрязнении Каспия и предположили, что млекопитающее могло оказаться в степи по вине человека. Недалёко от города Актау. Около 30 километров от Каспийского моря. Как они туда попали? Публикация от.

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