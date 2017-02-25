Три пожара потушили в Иркутской области в ночь на 25 февраля

Два дома и нежилое помещение горели в Иркутской области в ночь на 25 февраля. Все три пожара в Иркутске, Усть-Илимске и Зиме были оперативно потушены, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

Первый пожар был зафиксирован в 00.49 в Иркутске. На улице Грязнова загорелось неэксплуатируемое строение. В 1.03 при участии восьми человек личного состава МЧС России и двух единиц спецтехники возгорание было ликвидировано.

«В 1.10 по местному времени пожар вспыхнул в частном жилом доме в Усть-Илимске. Пожарным удалось его полностью потушить спустя 22 минуты. Благодаря оперативным действиям восьми сотрудников МЧС России было спасено три строения», — сообщил в пресс-службе.

Также силами семи пожарных и трех единиц спецтехники был ликвидирован огонь в четырехквартирном жилом доме. Он вспыхнул в 1.54 в Зиме.