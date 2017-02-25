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09:56 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области первоклассник травмировался, катаясь на плюшке

Инцидент произошел в городе Бердске.

В Новосибирской области 23 февраля школьник сильно травмировался, когда катался на тюбинге в пансионате. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

Ребенок отдыхал в пансионате вместе со своим отцом и с его разрешения отправился кататься на снежный склон. Прокатившись, ребенок врезался в куст и получил травмы.

После происшествия мальчика увезли в поликлинику города Бердска. В больнице врачи диагностировали у ребенка ушиб головного мозга и разрыв барабанной перепонки.

Следователями было установлено, что мальчик катался в неразрешенном месте. При этом неподалеку от пансионата располагается оборудованная горка для катания на санках и плюшках. Следствие проверяет инцидент.

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