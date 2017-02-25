Бизнесмен в Омской области незаконно нарубил елей на 200 тысяч
На участке Васисского лесничества в Тарском районе было незаконно вырублено 56 елей и пихт — всего порядка 30 кубометров древесины стоимостью более 200 тысяч рублей.
На участке Васисского лесничества в Тарском районе было незаконно вырублено 56 елей и пихт — всего порядка 30 кубометров древесины стоимостью более 200 тысяч рублей.
К незаконной рубке оказался причастен 64-летний местный предприниматель, который занимается заготовкой древесины. При этом договора
Когда факт незаконной рубки лесных насаждений вскрылся, было возбуждено уголовное дело. Мужчине теперь грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас идут допросы свидетелей и принимаются меры для возмещения ущерба лесному фонду.