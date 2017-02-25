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09:26 (мск), источник: СуперОмск

Бизнесмен в Омской области незаконно нарубил елей на 200 тысяч

На участке Васисского лесничества в Тарском районе было незаконно вырублено 56 елей и пихт — всего порядка 30 кубометров древесины стоимостью более 200 тысяч рублей.

К незаконной рубке оказался причастен 64-летний местный предприниматель, который занимается заготовкой древесины. При этом договора купли-продажи лесных насаждений на данном участке у мужчины не было — для нелегальной рубки деревьев он ввел в заблуждение троих человек, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Когда факт незаконной рубки лесных насаждений вскрылся, было возбуждено уголовное дело. Мужчине теперь грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас идут допросы свидетелей и принимаются меры для возмещения ущерба лесному фонду.

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