Бизнесмен в Омской области незаконно нарубил елей на 200 тысяч

К незаконной рубке оказался причастен 64-летний местный предприниматель, который занимается заготовкой древесины. При этом договора купли-продажи лесных насаждений на данном участке у мужчины не было — для нелегальной рубки деревьев он ввел в заблуждение троих человек, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Когда факт незаконной рубки лесных насаждений вскрылся, было возбуждено уголовное дело. Мужчине теперь грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас идут допросы свидетелей и принимаются меры для возмещения ущерба лесному фонду.