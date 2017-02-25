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09:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Два человека погибли в ДТП в Усольском районе Приангарья

Авария произошла около часа ночи, 25 февраля.

Источник: IrkutskMedia.ru

ДТП произошло около часа ночи сегодня, 25 февраля, на автодороге Р-255 «Сибирь». По предварительным сведениям, водитель на автомобиле Toyota Probox, двигавшийся со стороны Иркутска, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Nissan Tino. В результате случившегося 48-летний пассажир автомобиля Toyota от полученных травм скончался на месте. Оба водителя госпитализированы в больницу города Усолье-Сибирское. Сегодня утром один из них скончался. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

«В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России “Усольский” сообщили о том, что 20-ти км от районного центра около поворота в поселок Тайутурка произошла автоавария с участием двух иномарок», — сообщили в пресс-службе.

По факту произошедшего полицейскими проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины трагических событий, устанавливаются свидетели.

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