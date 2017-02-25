В Новосибирске снова случилось обрушение крыши здания

В одной из двухэтажных домов по улице Богдана Хмельницкого произошло обрушение кровли. На место происшествия незамедлительно выехала бригада спасателей МАСС.

Специалисты провели разведку и сделали заключение, что площадь обрушения кровли была примерно 30 квадратных метров. К счастью, все обошлось без жертв и пострадавших.

На месте ЧП вели работы управляющая компания и начальник отдела ГО и ЧС по Калининскому району. Спасатели МАСС постарались обеспечить безопасность и помогали ликвидировать последствия инцидента.