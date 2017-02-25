В Новосибирске снова случилось обрушение крыши здания
В Новосибирске 24 февраля в Калининском районе произошло очередное обрушение крыши. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС».
В Новосибирске 24 февраля в Калининском районе произошло очередное обрушение крыши. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС».
В одной из двухэтажных домов по улице Богдана Хмельницкого произошло обрушение кровли. На место происшествия незамедлительно выехала бригада спасателей МАСС.
Специалисты провели разведку и сделали заключение, что площадь обрушения кровли была примерно 30 квадратных метров. К счастью, все обошлось без жертв и пострадавших.
На месте ЧП вели работы управляющая компания и начальник отдела ГО и ЧС по Калининскому району. Спасатели МАСС постарались обеспечить безопасность и помогали ликвидировать последствия инцидента.