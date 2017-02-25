Жилой дом сгорел в Лукояновском районе Нижегородской области 25 февраля

Согласно информации, сообщение о загорании дома в д. Лопатино поступило центр управления в кризисных ситуациях в 05:57. В результате пожара сгорел жилой дом и надворная постройка на площади 44 кв. метра.

Для ликвидации последствий пожара привлекались восемь человек, пять единиц техники.

Напомним, здание и жилой дом обгорели в результате двух ночных пожаров в Нижегородской области 24 февраля 2017 года.