В Алматы полицейские устроили погоню за неадекватным водителем BMW
Водитель был доставлен на медицинское обследование с подозрением на наркотическое опьянение.
Водитель был доставлен на медицинское обследование с подозрением на наркотическое опьянение.
Сегодня утром сотрудники дорожной полиции задержали водителя BMW, предположительно, находившегося в состоянии наркотического опьянения, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в
Полиция начала преследование. В итоге машину удалось блокировать на пересечении улиц Яссауи и Шаляпина. Нарушителя задержали. В отношении водителя было составлено два протокола — за нарушение ПДД и за неподчинение сотрудникам полиции. Его доставили на медицинское обследование с подозрением на наркотическое опьянение, проводится экспертиза.