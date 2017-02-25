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11:53 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы полицейские устроили погоню за неадекватным водителем BMW

Водитель был доставлен на медицинское обследование с подозрением на наркотическое опьянение.

Источник: Zakon.kz

Сегодня утром сотрудники дорожной полиции задержали водителя BMW, предположительно, находившегося в состоянии наркотического опьянения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, сегодня утром на пересечении улиц Толе би — Шаляпина сотрудники полиции заметили нарушение ПДД водителем BMW. Они дали тему сигнал остановиться, но водитель, проигнорировав законные требования полиции, попытался скрыться.

Полиция начала преследование. В итоге машину удалось блокировать на пересечении улиц Яссауи и Шаляпина. Нарушителя задержали. В отношении водителя было составлено два протокола — за нарушение ПДД и за неподчинение сотрудникам полиции. Его доставили на медицинское обследование с подозрением на наркотическое опьянение, проводится экспертиза.

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