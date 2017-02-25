В Воронеже рядом с парком «Орленок» полыхала пятиэтажка
В 23:37 24 февраля на пульт ГУ МЧС по региону поступило сообщение о пожаре в центре Воронежа.
В 23:37 24 февраля на пульт ГУ МЧС по региону поступило сообщение о пожаре в центре Воронежа.
Возгорание произошло недалеко от парка «Орленок» — в доме № 5 по улице Чайковского.
К моменту прибытия спасателей жильцы потушили пожар своими силами. В квартире прогорели домашние вещи. По оперативным данным спасателей, на пожаре есть пострадавший. Подробности происшествия уточняются.