Водитель «Киа» насмерть сбил велосипедиста в Волгограде
Водитель «Киа» насмерть сбил велосипедиста в Красноармейском районе Волгограда.
Водитель «Киа» насмерть сбил велосипедиста в Красноармейском районе Волгограда.
24 февраля в 11:00 28-летний водитель машины «Киа», двигался по улице Лазоревая в сторону улицы Ольгинской. На пересечении с переулком Зеленоградским водитель «Киа» совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося во встречном направлении. Велосипедист пересекал проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался, сообщает ВДТВ