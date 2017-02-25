Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Генсек ООН прокомментировал присоединение Россией Крыма
В Украине назвали условия по Крыму Москве
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
«Стереть с лица земли, вплоть до Мексики»: СМИ об ударе РФ по США
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Фадеев комментирует побег Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
1275-летие Солнца нации
16Скончался Виталий Чуркин
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
13:35 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Водитель «Киа» насмерть сбил велосипедиста в Волгограде

Водитель «Киа» насмерть сбил велосипедиста в Красноармейском районе Волгограда.

24 февраля в 11:00 28-летний водитель машины «Киа», двигался по улице Лазоревая в сторону улицы Ольгинской. На пересечении с переулком Зеленоградским водитель «Киа» совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося во встречном направлении. Велосипедист пересекал проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался, сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп назвал CNN и New York Times «посмешищем»
Госдеп США сорвал переговоры с представителями Северной Кореи
НАСА дало оценку утечке аммиака на внешней поверхности МКС
Британия поможет искать взрывчатые вещества на борту Качиньского
Бастрыкин поручил разобраться с избиением медика в Саратове
WP: окружение Трампа пыталось опровергнуть в СМИ контакты с РФ
В Сирии смертники атаковали два военных учреждения
Спорт
Точечный «Спартак», новый «Зенит» и омолаживаемый ЦСКА В ночь на субботу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) закрылся зимний регистрационный период
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь