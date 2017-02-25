Водитель «Киа» насмерть сбил велосипедиста в Волгограде

24 февраля в 11:00 28-летний водитель машины «Киа», двигался по улице Лазоревая в сторону улицы Ольгинской. На пересечении с переулком Зеленоградским водитель «Киа» совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося во встречном направлении. Велосипедист пересекал проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался, сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.