В центре Воронежа при пожаре в пятиэтажке пострадал мужчина
Квартира в пятиэтажном доме № 5 на улице Чайковского загорелась в 23:37 пятницы, 24 февраля.
Квартира в пятиэтажном доме № 5 на улице Чайковского загорелась в 23:37 пятницы, 24 февраля.
При пожаре пострадал хозяин квартиры, 45-летний воронежец, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
По данным ведомства, хозяин квартиры потушил огонь до приезда пожарных подразделений. Огонь повредил домашние вещи на площади 1 кв.м.
Причина возникновения пожара устанавливается.