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13:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В центре Воронежа при пожаре в пятиэтажке пострадал мужчина

Квартира в пятиэтажном доме № 5 на улице Чайковского загорелась в 23:37 пятницы, 24 февраля.

Источник: РИА "Воронеж"

При пожаре пострадал хозяин квартиры, 45-летний воронежец, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по региону в субботу, 25 февраля. Мужчину госпитализировали с ожогами рук.

По данным ведомства, хозяин квартиры потушил огонь до приезда пожарных подразделений. Огонь повредил домашние вещи на площади 1 кв.м.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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