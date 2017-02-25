На улице Мориса Тореза в Самаре задержали нетрезвого водителя, возбуждено уголовное дело
В ходе несения службы на улице Мориса Тореза в Самаре инспекторы ГИБДД за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «Лада Приора».
В ходе несения службы на улице Мориса Тореза в Самаре инспекторы ГИБДД за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «Лада Приора».
За рулем транспортного средства находился 36-летний местный житель. Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя, исходивший от мужчины. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что автомобилист управлял машиной в нетрезвом виде.
Сотрудники полиции установили, что 16 февраля прошлого года в отношении водителя вступило в законную силу решение суда, согласно которому он был привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и лишен права управления транспортным средством, однако это не помешало ему вновь сесть за руль пьяным.
В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.