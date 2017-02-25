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13:22 (мск), источник: НИА Самара

На улице Мориса Тореза в Самаре задержали нетрезвого водителя, возбуждено уголовное дело

В ходе несения службы на улице Мориса Тореза в Самаре инспекторы ГИБДД за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «Лада Приора».

За рулем транспортного средства находился 36-летний местный житель. Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя, исходивший от мужчины. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что автомобилист управлял машиной в нетрезвом виде.

Сотрудники полиции установили, что 16 февраля прошлого года в отношении водителя вступило в законную силу решение суда, согласно которому он был привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и лишен права управления транспортным средством, однако это не помешало ему вновь сесть за руль пьяным.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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