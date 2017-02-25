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11:37 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Сирии террористы-смертники атаковали два военных учреждения

Два террориста-смертника подорвали себя в сирийском городе Хомс, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник на месте событий.

Источник: AP 2017
Один — возле здания отделения госбезопасности, второй — возле отделения службы военной разведки. Сказать точно, сколько человек погибло и ранено — пока невозможно.
источник "РИА Новости"

По предварительным данным, около разведывательной службы более 15 погибших, также большое число раненых. Подробной информации о пострадавших при взрыве у здания отделения госбезопасности пока нет. Известно, что также есть погибшие.

По данным агентства, всего при взрывах пострадали более 35 человек. В результате теракта был убит начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс.

Комментарии
3
А Б
Исламские террористы, вскормленные Ираном, признанным рассадником мирового терроризма, продолжают свои гнусные выходки повсеместно, в целях устрашения мирного населения.
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Александр Романский
Не сама по себе религия - источник терроризма, а группы или государства, использующие такое замечательное свойство психики человека как внушаемость, и создающие фанатиков - смертников. Именно осознанное влияние на подсознание представляет главную опасность.
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Сергей Саморуков
Любая религия - источник терроризма в той или оной форме .
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