В Сирии террористы-смертники атаковали два военных учреждения

Один — возле здания отделения госбезопасности, второй — возле отделения службы военной разведки. Сказать точно, сколько человек погибло и ранено — пока невозможно.

По предварительным данным, около разведывательной службы более 15 погибших, также большое число раненых. Подробной информации о пострадавших при взрыве у здания отделения госбезопасности пока нет. Известно, что также есть погибшие.

По данным агентства, всего при взрывах пострадали более 35 человек. В результате теракта был убит начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс.