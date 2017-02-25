Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением медика в Саратове

По данным СК России, утром 25 февраля муж одной из пациенток саратовской больницы, выражая недовольство при госпитализации супруги, ударил медработника головой в лицо.

Местные СМИ сообщают, что пострадавший написал заявление в полицию, после чего его госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Местные СМИ сообщают, что пострадавший написал заявление в полицию, после чего его госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

«Следственными органами Следственного комитета России по Саратовской области организовано проведение доследственной проверки в связи с появившейся в СМИ информацией об очередном факте избиения медицинского работника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин потребовал установить все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований решить вопрос о возбуждении уголовного дела.