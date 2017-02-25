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11:34 (мск), источник: РИА Новости

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением медика в Саратове

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться в обстоятельствах избиения медика в Саратове, сообщила и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА Новости

По данным СК России, утром 25 февраля муж одной из пациенток саратовской больницы, выражая недовольство при госпитализации супруги, ударил медработника головой в лицо.

Местные СМИ сообщают, что пострадавший написал заявление в полицию, после чего его госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

«Следственными органами Следственного комитета России по Саратовской области организовано проведение доследственной проверки в связи с появившейся в СМИ информацией об очередном факте избиения медицинского работника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин потребовал установить все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Комментарии
10
Александр Net
Здесь нельзя обвинять одну сторону, порой хамство мед персонала зашкаливает, а когда жизнь дорогого человека под угрозой нервы бывает сдают.
И потом халатность, некомпетентность врачей, ошибочные диагнозы, в людях вызывают недоверие и агрессию. Если посудить то врачи погубили больше жизней чем все войны прошлого столетия, и не для кого го ни новость, что наша медицина устарела, вместе с хрущевками, вот у людей и врачей нервы и сдают.
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Лоуренс Аравийский
В любом случае, бить врача - это скотство, а в последнее время это стало нормой. Такое положение вещей необходимо прекратить, но я не уверен, что с этим справится ведомство во главе с Сапрыкиным.
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Александр д
медецина наша деградировала и будет еще хуже врачи пришедшие из 90 безграмотны и вы хотите чтобы к ним было хорошие отношение я согласен что нужно наказывать хамов не пропустивших скорую но и врачей которые не способны поставить правильно диагноз повлекшие смерть нужно сажать а то они устроили круговую поруку
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