Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением медика в Саратове

По данным СК России, утром 25 февраля муж одной из пациенток саратовской больницы, выражая недовольство при госпитализации супруги, ударил медработника головой в лицо.
Местные СМИ сообщают, что пострадавший написал заявление в полицию, после чего его госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
«Следственными органами Следственного комитета России по Саратовской области организовано проведение доследственной проверки в связи с появившейся в СМИ информацией об очередном факте избиения медицинского работника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Бастрыкин потребовал установить все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
И потом халатность, некомпетентность врачей, ошибочные диагнозы, в людях вызывают недоверие и агрессию. Если посудить то врачи погубили больше жизней чем все войны прошлого столетия, и не для кого го ни новость, что наша медицина устарела, вместе с хрущевками, вот у людей и врачей нервы и сдают.