Из двух поселков Ростовской области из-за угрозы паводка эвакуируют жителей

«Двадцать пятого февраля в 00.15 (мск)… поступило сообщение о том, что в результате образования промоины в теле плотины на реке Кагальник возникла угроза подтопления придворовых территорий о пер. Заречный и ул. Набережная в хуторе Зазерский и хуторе Кухтачеве Тацинского района», — говорится в сообщении.

Жителей временно разместят в школе одного из поселков, добавляет МЧС. Общее население двух хуторов — около 1 тысячи человек.

Как позднее рассказали РИА Новости в региональном управлении МЧС, «в зону подтопления попали три придворовых участка, отселено семь человек (из них трое детей) из трех домов х. Зазерский, они размещены у родственников, социально-значимых объектов в зоне подтопления нет».

В ведомстве добавили, что на данный момент уровень воды спал, вода вошла в русло реки. Нарушений систем жизнеобеспечения населения не произошло.