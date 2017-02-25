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11:30 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде произошло две аварии с участием маршрутных такси

Маршрутные такси оказались в эпицентре аварий в Нижнем Новгороде.

За последние четыре дня в результате двух ДТП в областном центре пострадали сразу три «маршрутки». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

24 февраля около 8 утра на Казанском шоссе столкнулись маршрутное такси и Лада. В результате аварии легковой автомобиль получил сильные повреждения.

Кроме того, 22 февраля на проспекте Ленина около Комсомольской проходной в аварию попали сразу две «маршрутки». Одну из них выбросило на трамвайные пути, в результате чего временно было парализовано движение трамваев. Во вторую врезался легковой автомобиль.

На данный момент информации о пострадавших нет. Причины происшествий выясняются.

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