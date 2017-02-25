Ночное ДТП в районе Веснянки: пострадавшую извлекали спасатели

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Пять человек пострадало в результате ДТП которое произошло поздно вечером в районе микрорайона Веснянка на улице Тимирязева.

На скользкой дороге воитель «Газели» не справился с управлением, машину занесло и ударило в столб.

Одна из пострадавших оказалась заблокированной в покореженном автомобиле — выбраться ей помогли спасатели.

С травмами различной степени тяжести все пятеро пассажиров «Газели» были доставлены в больницу.

Сотрудники Минского МЧС напоминают, что в связи со сложной обстановкой на дорогах водителям необходимо управлять транспортными средствами, соблюдая повышенною осторожность — на дорогах гололедица.