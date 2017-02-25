Ночное ДТП в районе Веснянки: пострадавшую извлекали спасатели
Водитель газели не справился с управлением на скользкой дороге, и неуправляемая машина врезалась в столб.
Водитель газели не справился с управлением на скользкой дороге, и неуправляемая машина врезалась в столб.
МИНСК, 25 фев — Sputnik. Пять человек пострадало в результате ДТП которое произошло поздно вечером в районе микрорайона Веснянка на улице Тимирязева.
На скользкой дороге воитель «Газели» не справился с управлением, машину занесло и ударило в столб.
Одна из пострадавших оказалась заблокированной в покореженном автомобиле — выбраться ей помогли спасатели.
С травмами различной степени тяжести все пятеро пассажиров «Газели» были доставлены в больницу.
Сотрудники Минского МЧС напоминают, что в связи со сложной обстановкой на дорогах водителям необходимо управлять транспортными средствами, соблюдая повышенною осторожность — на дорогах гололедица.