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12:36 (мск), источник: Sputnik.by

Ночное ДТП в районе Веснянки: пострадавшую извлекали спасатели

Водитель газели не справился с управлением на скользкой дороге, и неуправляемая машина врезалась в столб.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Пять человек пострадало в результате ДТП которое произошло поздно вечером в районе микрорайона Веснянка на улице Тимирязева.

На скользкой дороге воитель «Газели» не справился с управлением, машину занесло и ударило в столб.

Одна из пострадавших оказалась заблокированной в покореженном автомобиле — выбраться ей помогли спасатели.

С травмами различной степени тяжести все пятеро пассажиров «Газели» были доставлены в больницу.

Сотрудники Минского МЧС напоминают, что в связи со сложной обстановкой на дорогах водителям необходимо управлять транспортными средствами, соблюдая повышенною осторожность — на дорогах гололедица.

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