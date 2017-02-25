Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
Генсек ООН прокомментировал присоединение Россией Крыма
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
Великая спортсменка продает олимпийские медали с аукциона
В Москве машина повисла между 9 и 8 этажами
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Это будет сюрпризом»: Рогозин о новейшем вертолете России
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11:12 (мск), источник: Интерфакс

Два взрыва произошли в сирийском Хомсе

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — По меньшей мере 14 человек погибли в сирийском городе Хомс в результате двух взрывов, устроенных террористами-смертниками, сообщает в субботу межарабский телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление военных.

Источник: AP 2017

По его информации, взрывы произошли в двух центральных районах города у здания госбезопасности и штаба военной разведки.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракты.

Комментарии
1
А Б
Исламские террористы, вскормленные Ираном, признанным рассадником терроризма, продолжают свои гнусные выходки повсеместно, в целях устрашения мирного населения.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
Трамп назвал CNN и New York Times «посмешищем»
В лондонском особняке нашли архив Горбачев-фонда
НАСА дало оценку утечки аммиака на внешней поверхности МКС
Британия поможет искать взрывчатые вещества на борту Качиньского
На Сахалине 20 рыбаков унесло в Охотское море на льдине
WP: окружение Трампа пыталось опровергнуть в СМИ контакты с РФ
Спорт
Точечный «Спартак», новый «Зенит» и омолаживаемый ЦСКА В ночь на субботу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) закрылся зимний регистрационный период
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь