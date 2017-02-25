Два взрыва произошли в сирийском Хомсе
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — По меньшей мере 14 человек погибли в сирийском городе Хомс в результате двух взрывов, устроенных
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — По меньшей мере 14 человек погибли в сирийском городе Хомс в результате двух взрывов, устроенных
По его информации, взрывы произошли в двух центральных районах города у здания госбезопасности и штаба военной разведки.
Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракты.