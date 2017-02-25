У южноуральца украли полмиллиона

Жертвой преступника стал руководитель коммерческой фирмы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

У мужчины похитили 500 тыс. рублей. Злоумышленника удалось оперативно разыскать полицейским.

«Задержан местный житель 1994 года рождения, ранее судимый. Возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет тюрьмы.