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11:46 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

У южноуральца украли полмиллиона

В Златоусте по горячим следам раскрыли кражу.

Жертвой преступника стал руководитель коммерческой фирмы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

У мужчины похитили 500 тыс. рублей. Злоумышленника удалось оперативно разыскать полицейским.

«Задержан местный житель 1994 года рождения, ранее судимый. Возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

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